Oliver Attensam: „Zahlen heuer Geld zurück“

Das war 1985, da haben sie sich dann ganz auf eigene Beine gestellt. Ihr Büro war zunächst in unserer Wohnung, in einem kleinen Kammerl. So waren mein Bruder und ich von der ersten Sekunde an in die Firma involviert. Beim Abendessen war Dienstbesprechung, es ging fast nur um die Firma, mit all den Sorgen, die es gab. Später wurde ich sogar ausquartiert, weil die Firma mehr Platz gebraucht hat.

Da ich immer zu wenig Taschengeld für meinen Geschmack hatte, habe ich dann begonnen, für Stundenlohn in der Firma mitzuarbeiten, einkuvertieren oder Daten am PC eingeben.

Wie ist die Firma dann gewachsen? Der Büroplatz ist zu klein geworden und so sind wir 1990 in den ehemaligen Bahnhof Nussdorf übersiedelt. Den Lagerplatz hatten wir damals am Margaretengürtel, der war aber bald viel zu klein. Daher hatten wir hier in Klosterneuburg im Gewerbegebiet ein Grundstück bekommen und zur Werkstätte ausgebaut. Im Jahr 2000 wurde dann die Firma nach Klosterneuburg übersiedelt und das Betriebsgebäude ausgebaut. Kaum war es fertig, war es auch schon wieder zu klein.

Wie viele Gebäude besitzt Attensam jetzt am Standort?