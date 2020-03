Nachhaltige Bauten: Gardinen, die dem Klima dienen

Ein Weg also, wie nachhaltiges Bauen künftig aussehen kann, wobei ein Ziel klar im Fokus steht: Häuser der Zukunft müssen energieautark sein. „Hochgerechnet aus der Entwicklung des vergangenen Jahrzehnts werden in den nächsten 30 Jahren in ganz Österreich mindestens eine halbe Million Gebäude neu gebaut werden. Wenn diese wie bisher im umfassenden Ausmaß in Form von Einfamilienhäusern errichtet werden, kann das nur eines bedeuten: Diese müssen künftig in sich geschlossene Wohnkraftwerke sein, die mindestens so viel Energie erzeugen, wie sie selbst benötigen. Sie sind kompakt, nutzen nachwachsende Rohstoffe, wo immer das sinnvoll ist“, fordert Lechner.