Mini-Hochbeet, große Ernte: So geht Gemüseanbau auf engstem Raum

„Es ist nie zu spät, mit einem Beet anzufangen“, sagt die auf food garden design spezialisierte Landschaftsarchitektin, Agrarpädagogin und Gemüsebäuerin Sabine Kahrer. Der Einstieg ist jederzeit im Jahr möglich und wer jetzt mit dem Garteln beginnt, kann noch im Sommer Gemüse ernten.

Kahrer führt die Mikrofarm garten goodies im Bezirk Baden. Für frisches Gemüse brauche es keinen ganzen Bauernhof: „Man glaubt gar nicht, was auf kleinstem Raum möglich ist.“ Ein Hochbeet mit 1 × 1 Meter Größe liefert mehr Ertrag, als man glaubt, und passt auf fast jeden Balkon.

Mischkultur: Tetris spielen mit Gemüse

Die Natur ist das beste Vorbild, sagt Kahrer: „Aufgrund einer gut strukturierten, gut durchdachten Mischkultur hat man nicht nur eine Saison, sondern vier, für jede Jahreszeit eine.“ Das Geheimnis liegt darin, Pflanzen zusammenzusetzen, die sich gut ergänzen. Unter Pflanzen, die in die Höhe wachsen, setzt die Expertin welche, die die Erde bedecken, statt Unkraut Raum zu lassen.

"Raketengemüse" Pflücksalat

Die beliebteste Pflanze in Österreichs Beeten ist laut der Bäuerin die Paradeiser. Drei Stabtomaten passen auf 1 × 1 Meter. Sie wurzeln tief und wachsen hoch. Darunter passt perfekt Pflücksalat, der flacher wurzelt. Die starkzehrende Tomate, ein wahrer Vielfraß, und der genügsame Salat harmonieren gut. „Sommersalate, die man jetzt aussetzen kann, sind wirklich Raketen-Gemüse.“ In wenigen Wochen kann geerntet werden.