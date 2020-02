Glanz und Glamour fürs Wohnzimmer

Auch die Aufräumen-Königin Marie Kondo nutzt ihre Bekanntheit, um Möbel, Textilien und Accessoires an den Mann, oder besser an die Frau zu bringen. Einem Millionenpublikum lehrte die gebürtige Japanerin in ihren drei Büchern und mehreren Serien, wie Menschen ihre Wohnungen ausmisten und in Ordnung halten.