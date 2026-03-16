Ein Oldtimer steht in einer offenen, weiß gestrichenen Garage mit Holztoren und gepflegtem Außenbereich.
Wohnen & Design

Garagen als Luxus-Tempel: Hier parken Träume

Autos gelten vielen als Heiligtum, doch sie verschwinden meist in schmucklosen Garagen. Ein Bildband zeigt das Gegenteil: Autotempel, wo Architektur und Leidenschaft verschmelzen.

16.03.26

Das Allerheiligste vieler Menschen hat vier Räder, glänzt, schluckt jede Menge sündteuren Treibstoff und riecht innen nach Leder. Und es parkt meist nur dort, wo sonst die Altpapierbox steht, der Gartenschlauch auf den Sommer wartet oder der Hammer hängt: in der formlosen Garage.

Ein Picasso – sofern das nötige Kleingeld vorhanden ist – hängt aber auch nicht im Heizraum. Warum also parken Designobjekte wie ein Porsche 911, ein Ferrari F 40 oder auch ein Fiat 500 so oft hinter hässlichen Blechtoren? Die einfache Antwort: Weil es funktional ist, ganz klar. Und weil Geld eine gewisse Rolle spielt.

Wenn die Garage zum Herzstück wird

Doch es gibt manche, die errichten ihren Autos wahre Tempel, wie der neue Bildband „Haus und Auto: Wo Träume parken“ von Andreas K. Vetter zeigt, der am 17. März im Callwey-Verlag erscheint. Bei ihnen mutieren Garagen zu Bühnen, zu Rückzugsorten und manchmal sogar zu heimlichen Herzstücken eines Hauses.

Vier braune Ledersessel stehen um einen modernen Tisch, im Hintergrund ist ein rotes Oldtimer-Auto in einer Garage zu sehen.

In der Garage mit dem Namen „Lazy Meadow“ im US-Bundesstaat Illinois stehen schwere Lederfauteuils, wie man sie aus einem gediegenen Wohnzimmer kennt.

©Mike Schwartz
Ein grauer Sportwagen steht unter einem modernen Carport mit Beton- und Glaselementen, umgeben von hohen, grünen Pflanzen.

Casa dos Sobreiros kombiniert Stein, Glas, Beton, Stahl  

©Joao Morgado
Modernes Haus mit klaren Linien, großen Fenstern und einer offenen Garage, in der zwei Sportwagen stehen.

Garage und Villa in Melbourne sind in dem Kubus gleichberechtigt.

©grove architecture
Ein silberner Oldtimer-Sportwagen steht in einem modern eingerichteten Raum mit Holzwand und Designer-Möbeln.

Liegend den Porsche in der Garage aus Massivholz-Elementen betrachten. Geplant von Hoser Reim Architektur in Klosterneuburg.

©imagensubliminal
Modernes Haus mit großen Fenstern und zwei offenen Garagen, in denen rote Sportwagen stehen, umgeben von Bäumen und Garten.

In diesem 139 Quadratmeter großen  Bau in Gladwyne, Pennsylvania,  sind nicht nur die Gäste untergebracht. Ferrari und Alfa verfügen über eine zweigeschossige, klimatisierte Halle.

©Jeffrey Totaro

Mitunter verschmelzen Wohnarchitektur und automobile Leidenschaft zu einer eigenen Disziplin: Klar, ein Automuseum muss heutzutage schon etwas hermachen. Aber auch für den privaten Gebrauch gilt: nur nicht lumpen lassen.

Wie in der Galerie

Da gibt es Sammlergaragen mit Galeriecharakter. Die Autos stehen zwischen Sichtbeton und riesigen Glasscheiben. Man will sie ja auch vom Garten aus begutachten. Auto wie Garage haben immerhin eine Menge gekostet. Es existieren unterirdische Parkebenen mit Lichtdramaturgie wie bei einer internationalen Automobilschau.

Es gibt nichts, das es nicht gibt. Selbst an sich potthässliche Carports verwandeln sich mit dem richtigen Architekturteam an der Hand zu schmucken Garteninstallationen. Vor allem dann, wenn das passende Gefährt daruntersteht.

Ein Oldtimer steht vor einem modernen, hohen Museumsgebäude mit großen Fenstern und einem Baum daneben.

Ein Pierce-Arrow von 1929 vor dem Neubau des MAC Museum Art & Cars im deutschen Singen. Kunst trifft hier auf  edle Automobile und spannende Architektur.
 

©MAC MUSEUM
Ein rotes Cabrio steht auf einer versenkbaren Auto-Plattform vor einem eleganten Haus mit gepflegtem Garten.

Sieht aus wie ein stylisches Carport, ist in dem Fall aber vor allem ein Lift, der das Cabrio  in Surrey (GB)  nach oben bugsiert.

©WÖHR
Modernes Haus mit großer Einfahrt, mehreren geparkten Autos und beleuchtetem Carport am Abend.

B/W Residence in Bangkok setzt auf Industriedesign.

©aca architects/Wathan Studio
Zwei Sportwagen stehen in einer luxuriösen Garage mit auffälliger Holzdecke und modernem Loungebereich.

Circus in Japan hat die Form wie eine Jurte, ein so genannter mobiler Bau.

©TOREAL/Koji Fujii

Besonders hingebungsvolle Exemplare lassen den Parkplatz in ein Wohnzimmer mutieren, mit Couchlandschaft und großer Bar. Manches sogar in einen kleinen Pavillon. So zeigt das Buch etwa eine Garage in Illinois von Michael Abraham Architecture namens „Lazy Meadow“, also träge Wiese. 

Ein Pavillon für das Luxusauto

Das Konzept greift einen Trend des 18. Jahrhunderts auf, als in Schlossparks Pavillons für den nachmittäglichen Besuch errichtet wurden. In einem sanften Grashügel sitzt ein quadratischer Glaspavillon, der eine Kunstinstallation sowie zwei Sessel zum kontemplativen Blick in die Landschaft beherbergt.

Wer braucht da noch ein Auto?

Buchtipp

Buchtipp

Andreas K. Vetter: Haus und Auto. Wo Träume parken,
320 Seiten, 300 Abbildungen, 25 x 28 cm, 61,70 € , Callwey 

(kurier.at, vogl)  |  Stand:

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