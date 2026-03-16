Garagen als Luxus-Tempel: Hier parken Träume

Das Allerheiligste vieler Menschen hat vier Räder, glänzt, schluckt jede Menge sündteuren Treibstoff und riecht innen nach Leder. Und es parkt meist nur dort, wo sonst die Altpapierbox steht, der Gartenschlauch auf den Sommer wartet oder der Hammer hängt: in der formlosen Garage.

Ein Picasso – sofern das nötige Kleingeld vorhanden ist – hängt aber auch nicht im Heizraum. Warum also parken Designobjekte wie ein Porsche 911, ein Ferrari F 40 oder auch ein Fiat 500 so oft hinter hässlichen Blechtoren? Die einfache Antwort: Weil es funktional ist, ganz klar. Und weil Geld eine gewisse Rolle spielt. Wenn die Garage zum Herzstück wird Doch es gibt manche, die errichten ihren Autos wahre Tempel, wie der neue Bildband „Haus und Auto: Wo Träume parken“ von Andreas K. Vetter zeigt, der am 17. März im Callwey-Verlag erscheint. Bei ihnen mutieren Garagen zu Bühnen, zu Rückzugsorten und manchmal sogar zu heimlichen Herzstücken eines Hauses.

In der Garage mit dem Namen „Lazy Meadow“ im US-Bundesstaat Illinois stehen schwere Lederfauteuils, wie man sie aus einem gediegenen Wohnzimmer kennt. ©Mike Schwartz Casa dos Sobreiros kombiniert Stein, Glas, Beton, Stahl ©Joao Morgado Garage und Villa in Melbourne sind in dem Kubus gleichberechtigt. ©grove architecture Liegend den Porsche in der Garage aus Massivholz-Elementen betrachten. Geplant von Hoser Reim Architektur in Klosterneuburg. ©imagensubliminal In diesem 139 Quadratmeter großen Bau in Gladwyne, Pennsylvania, sind nicht nur die Gäste untergebracht. Ferrari und Alfa verfügen über eine zweigeschossige, klimatisierte Halle. ©Jeffrey Totaro

Mitunter verschmelzen Wohnarchitektur und automobile Leidenschaft zu einer eigenen Disziplin: Klar, ein Automuseum muss heutzutage schon etwas hermachen. Aber auch für den privaten Gebrauch gilt: nur nicht lumpen lassen. Wie in der Galerie Da gibt es Sammlergaragen mit Galeriecharakter. Die Autos stehen zwischen Sichtbeton und riesigen Glasscheiben. Man will sie ja auch vom Garten aus begutachten. Auto wie Garage haben immerhin eine Menge gekostet. Es existieren unterirdische Parkebenen mit Lichtdramaturgie wie bei einer internationalen Automobilschau.

Es gibt nichts, das es nicht gibt. Selbst an sich potthässliche Carports verwandeln sich mit dem richtigen Architekturteam an der Hand zu schmucken Garteninstallationen. Vor allem dann, wenn das passende Gefährt daruntersteht.

Ein Pierce-Arrow von 1929 vor dem Neubau des MAC Museum Art & Cars im deutschen Singen. Kunst trifft hier auf edle Automobile und spannende Architektur.

©MAC MUSEUM Sieht aus wie ein stylisches Carport, ist in dem Fall aber vor allem ein Lift, der das Cabrio in Surrey (GB) nach oben bugsiert. ©WÖHR B/W Residence in Bangkok setzt auf Industriedesign. ©aca architects/Wathan Studio Circus in Japan hat die Form wie eine Jurte, ein so genannter mobiler Bau. ©TOREAL/Koji Fujii

Besonders hingebungsvolle Exemplare lassen den Parkplatz in ein Wohnzimmer mutieren, mit Couchlandschaft und großer Bar. Manches sogar in einen kleinen Pavillon. So zeigt das Buch etwa eine Garage in Illinois von Michael Abraham Architecture namens „Lazy Meadow“, also träge Wiese. Ein Pavillon für das Luxusauto Das Konzept greift einen Trend des 18. Jahrhunderts auf, als in Schlossparks Pavillons für den nachmittäglichen Besuch errichtet wurden. In einem sanften Grashügel sitzt ein quadratischer Glaspavillon, der eine Kunstinstallation sowie zwei Sessel zum kontemplativen Blick in die Landschaft beherbergt. Wer braucht da noch ein Auto?