DIY: Von der Flasche zur Vase

Aus Glasflaschen lassen sich im Handumdrehen stylische Vasen anfertigen. Wie das geht, zeigt Pia Pedevilla in ihrem Buch „ Naturzauber, Dekorationen für das ganze Jahr“. Doch das ist nur ein Projekt von insgesamt mehr als 50, die in diesem Buch vorgestellt werden. Für die selbst gemachten Vasen benötigt man Glasflaschen in unterschiedlicher Größe und Form, Kreppklebepapier, Strukturpaste für einen reliefartigen Effekt, Plusterfarbe (weiß) für einen 3D-Effekt und Kreidespray in weißer Farbe. Um die fertigen Vasen zu verzieren und mit Leben zu füllen, braucht man außerdem Mohnkapseln, weiße Halbperlen mit einem Durchmesser von 6 Millimetern, Disteln und Kugeldisteln sowie frische oder getrocknete Schnittblumen, besonders gut eignen sich lila Zierlauch (Allium) und gelbe Craspedia.

So gelingt es

Flaschen mit dem Klebeband abkleben, wenn Teile davon durchsichtig bleiben sollen. Nun wird die Strukturpaste mit einer Spachtel etwa ein bis zwei Zentimeter dick auftragen und geglättet. Wenn gewünscht, können mit einem Schaschlikstäbchen Rillen und Muster eingeritzt werden. Danach das Klebeband entfernen und gut trocknen lassen. Nun werden die Flaschen mit kleinen Punkten aus Plusterfarbe verziert. Diese können in Reihen oder als Muster aufgebracht werden. Anschließend lässt man das Ganze gut trocknen. Im nächsten Schritt werden die Flaschen mit Kreidespray angesprüht. Das macht man am besten im Freien und legt den Arbeitsplatz mit Zeitungspapier aus. Jene Flächen, die durchsichtig bleiben sollen, müssen auch diesmal mit Kreppklebepapier abgeklebt werden.

Blumen besprühen