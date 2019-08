Wo Obstbäume zwischen Kunstvollem wachsen: Die besten Tipps rund ums Wochenende!

kulTour

Spoerri∙Museum Ein ehemaliges Klostergebäude hat den Künstler Daniel Spoerri so berührt, dass er es zum „Kunst-Staulager“ auserkoren hat. Direkt am schmucken Hauptplatz öffnet sich ein Ausstellungsparadies bis weit in den Obstgarten hinein. Planen Sie einen Abstecher ins „ Eat Art Esslokal“ oder zu einem der Heurigen in der Gegend ein.

Ausstellungshaus Spoerri, Hadersdorf am Kamp/NÖ, Info 0 27 35/201 94, www.spoerri.at

www.facebook.com/Ausstellungshaus-Spoerri

www.facebook.com/Esslokal-Hadersdorf

Folge∙den∙Tönen Wer hören will, muss wandern, denn entlang des kulturgesäumten Pfads vom Radweg bis zu den Einödhöhlen gibt’s allerhand Töne von Blech- bis Experimentalmusik. Und zum Kehraus steuern Sie gemütlich eine Buschenschank an.

Kulturpfad, Pfaffstetten/NÖ, 11. August, www.viertelfestival-noe.at

www.facebook.com/Viertelfestival