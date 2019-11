Wo Martin mit den Gänsen feiert: Die besten Tipps rund ums Wochenende!

landLeben

Martinigansl∙Express Wenn sie schnatternd durchs Gehege watscheln, sind sie mir am liebsten, die Gänse. Wer aufs knusprige Bratl partout nicht verzichten möchte, gönnt sich eine Fahrt mit dem geselligen Nostalgiezug in die Leiser Berge. Zum Vorglühen sei ein Abstecher in den Partywagon empfohlen.

Wien Praterstern/ Ernstbrunn retour, 14. November, 17.30 Uhr, Info 0660/641 07 05, Online-Buchung unter www.regiobahn.at/martinigansl-express

www.facebook.com/regiobahn.at

Martini∙Loben „ Sankt Martin trinkt den guten Wein, lässt’s Wasser für die Gänse sein“: Wenn der Heilige Martin Namenstag hat, sind wir alle in Feierlaune. Der Festreigen startet am Freitag mit einer geführten Wanderung (14 Uhr, etwa drei Stunden) durch die Weinrieden, um möglichst nah an Geschichte und Brauchtum des Weinbaus heranzukommen. An beiden Tagen sperren die Winzer ihre 19 historischen Keller und Weingüter für Verkostungen auf. Prost, auf dich, lieber Martin!

Kellergasse, Purbach/Bgld., 9. November, ab 14 Uhr, Anm. zur Weinbergwanderung 0 26 83/59 20, www.purbach.at

www.facebook.com/Tourismusverband-Purbach-am-Neusiedler-See