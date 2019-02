Wo Amors Pfeil die Herzen berührt: Orte zum Verlieben

Je t’aime in der Stadt der Liebe

Paris

Welcher Ort, wenn nicht Paris sollte die Stadt der Liebe sein. Je t’aime. In keiner Sprache klingt „Ich liebe dich“ so schön wie auf Französisch. Probieren Sie es aus – bei der Liebesmauer auf der Place des Abbesses am Montmartre. Dort haben Künstler diesen Satz aller Sätze in 250 Sprachen variiert. Nicht weniger romantisch ist ein Spaziergang durchs Marais, das Künstler- und Boutiquenviertel, das am Abend zum Feinschmecker- und Ausgehviertel mutiert. Oder Sie schlendern Hand in Hand durch den größten Open-Air-Buchladen der Welt und stöbern in den Schätzen der Bouquinisten an den Ufern der Seine.