Der diskrete Charme der Côte d'Azur

Ein Ort, wo es genauso nach Zitrone duftet, aber auch nach Verbene, Jasmin, Lavendel und vielen anderen Nuancen, existiert in Grasse, der Welthauptstadt des Parfums. Auch Patrick Süskinds Romanfigur Jean-Baptiste Grenouille, der für die Herstellung eines außergewöhnlichen Duftes sogar tötet, treibt es hierher, in die alte Gerberstadt, in der die Verarbeitung von Tierhäuten im 17. Jahrhundert Haupteinnahmequelle war. „Die Häuser standen in manchen Vierteln so dicht, dass für die Durchlässe und Treppchen nur noch eine Elle weit Platz blieb“, heißt es in Süskinds „ Parfum“. Und ja, diese Gassen gibt es. Doch wir wollen in eines der Parfum-Museen der 40.000-Einwohner-Stadt Grasse und landen bei Fragonard. Dort sollen wir unter Anleitung ein eigenes Parfum herstellen. Zur Verfügung steht eine Mischung aus drei Essenzen – herb, blumig und zitronig. Das ist absolutes Minimum. Ehrgeizige können einen richtigen Workshop buchen, mit mehr Essenzen, mehr Pipetten und mehr Zeit für die Eigen-Kreation. Meisternasen probieren übrigens nicht einfach drauflos, sondern tragen in ihrem Geruchsgedächtnis eine Idee spazieren, um sich dann an den Geruch heranzutasten. Die Ausbildung zur Nase in Grasse ist sehr angesehen und begehrt. Wer diese absolviert hat, sollte am Ende bis zu 3.000 Gerüche auseinanderhalten können. Nach dem Museumsbesuch ist man berauscht von guten Gerüchen und hofft, im Museumsshop, in dem die Verkäuferinnen Blümchenblusen tragen, Seife oder Parfum mit dem Duft zu ergattern, den man sich auch wirklich wünscht.

Wer Parfum als Mitbringsel möchte, sich aber weder für Süskind noch die Herstellung von Düften interessiert, fährt gleich weiter nach Saint-Paul de Vence. Gleich in der Nähe des Fragonard-Shops kann man dem provençalischen Boulespiel auf dem „berühmtesten Pétanque-Platz der Welt“ zuschauen. Yves Montand soll hier ganze Nachmittage seinen Auftritt mit den Boule-Kugeln gehabt haben. In weißem Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln. Das mittelalterliche, romantische Künstlerdorf mit seinen gut erhaltenen Befestigungsanlagen aus dem 16. Jahrhundert rühmt sich zudem mit keinem Geringeren als Marc Chagall, der die letzten beiden Jahrzehnte bis zu seinem Tod, 1985, in Saint-Paul de Vence lebte. Der Maler hinterließ dem Ort einige Werke und liegt dort auf dem Friedhof begraben. Sein schlichtes Grab ist heute Pilgerstätte.

Was Chagall für Saint Paul de Vence, ist Pablo Picasso für Mougins. Der hatte die letzten Lebensjahre bis zu seinem Tod 1973 sein Atelier hier, eine Viertelstunde von Cannes entfernt. Ein hübsches, aufgeräumtes Dorf, das wirkt, als wären seine Straßen gerade frisch aufgewaschen worden, keine Fassade blättert, nicht ein welkes Blatt ist in den Blumentöpfen vor den Häusern zu sehen. Selbst die rote Katze, die sich durch einen Eisenzaun schiebt, wirkt wie frisch geföhnt.

Mougins ist ein Ort, der Kunst und Kulinarik miteinander vereint. Insgesamt gibt es dreißig Galerien. Und an jeder Ecke, auf jedem Platz steht, schwebt oder hängt ein Kunstwerk. Restaurants gibt es noch mehr, und zwar die besten. Schon viele Stars und Prominente wurden vom guten Essen hergelockt, kehrten bei den Filmfestspielen für ein paar Stunden der Croisette den Rücken.

Auch wir lassen Cannes links liegen und fahren stattdessen nach Antibes. Und plötzlich pulsiert das Leben. Bis mittags hat der Markt geöffnet. Gegen Abend wird er zum Schanigarten – die Stände eingepackt, Stühle und Tische rausgestellt. Wir sind neugierig, schauen noch in die kleine schummrige Absinth-Bar unterhalb eines Shops beim Markt, in dem wir Olivenöl und Gewürze gekauft haben. An einem der Tische sitzen zwei Männer und eine Frau mit hoch auftoupierten blonden Haaren. Sie schweigen und rauchen, vor ihnen eine Karaffe mit Wasser, Gläser mit milchiger Flüssigkeit und eine Art Destilliergerät, das an Chemie-Unterricht erinnert. Hat es sogar gezischt? Ein bisschen schräg das Ganze. Lieber raus hier und doch weiter durch Antibes streunen.

An der nächsten Querstraße öffnet sich plötzlich der Blick aufs Wasser. Nein, es ist der Himmel. Azurblau. Und dahinter dann doch auch das Meer in der gleichen Farbe. Da ist er, der beste Blick auf die Côte d’Azur – in diesem Moment.