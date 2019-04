Die Salzlüge: Was ist dran am Himalayasalz?

Welches Salz kommt woher?

Meersalz: Meerwasser im Atlantik und im Mittelmeer wird in künstlich angelegten Becken aufgefangen. Das Wasser verdampft durch Sonne und Wind. Das Salz bleibt.

Fleur de Sel: An windstillen Tagen wird in den Salzbecken am Meer in Handarbeit die dünne Schicht feiner Salzkristalle mit einer Holzkelle abgeschöpft.

Steinsalz/ Himalayasalz: Ist vor Jahrmillionen entstandenes Meersalz.

Siedesalz/ Tafelsalz: Das heimische Salz wird im Nassabbau mit Süßwasser aus dem Gestein gelöst. Dabei entsteht Sole (Salzlösung).