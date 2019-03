Das Geheimnis von Power-Food: Was jetzt hilft, Energie zu tanken

Und wer keine Lust hat, sein Essen von der Wiese zu pflücken, kann sich auch im Supermarkt versorgen. Großes Thema in der Übergangszeit sind Sprossen. Sie geben der Nahrung den Gesundheitsboost. Eindrucksvolles Beispiel, was das für einen Unterschied macht: Ein gekeimtes Haferkorn enthält 400-mal so viele nützliche Inhaltsstoffe wie ein trockenes. Scharfe Radieschensprossen stärken das Immunsystem, auch Kresse- und Rettichsprossen findet man im Kühlregal von Supermärkten, im Bioladen sowieso.

Was jeder Speise gut tut, sind frische Kräuter, die es zwar das ganze Jahr über, jetzt aber in besonderer Vielfalt gibt. Andrea Fičala empfiehlt, hier ausnahmsweise alle Zurückhaltung bleiben zu lassen. „Das ist schon lustig, an der österreichischen Küche. Kräuter werden meist nur als Deko verwendet. Gerade bei frischen Kräutern sollte man nicht sparen. Pro Portion eine kräftige Handvoll Petersilie, Schnittlauch oder Kresse über den Teller streuen. Weil es schmeckt und gut tut.“

Endlich einmal darf man aus dem Vollen schöpfen.