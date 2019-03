Rezept: Kokos Panna-Cotta mit Ananas & Veilchen

ZUTATEN

für 4 Förmchen

400 ml Kokosmilch

Mark einer Vanilleschote

1-2 EL Agavendicksaft

1 TL Agar-Agar

½ Ananas

2 Zweige Thymian

4 Veilchen zum Garnieren

Kokosmilch samt Vanillemark und Agavendicksaft in einem kleinen Topf aufkochen. Agar-Agar mit einem Schneebesen einrühren und 2 Minuten kochen lassen. Keine Sorge, Agar-Agar bildet keine Klümpchen wie Gelatine, die Masse bleibt vollkommen flüssig und wird erst im Kühlschrank fest. Die Masse in kleine Gläser oder Schüsseln füllen und mindestens 4 Stunden (oder über Nacht) in den Kühlschrank stellen.

Die Ananas schälen, den Strunk entfernen, das Fruchtfleisch in Stücke schneiden. Mit einem Pürierstab oder im Standmixer pürieren, bis eine luftige Masse entsteht.

Um die Panna Cotta zu stürzen, die Formen kurz in heißes Wasser tauchen, so löst sich die Masse vom Rand und gleitet einfach raus. Mit Ananascreme anrichten, mit Thymianblättchen bestreuen und mit Veilchen garnieren.



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 15 Minuten, plus Kühlzeit

Preis: * | Kalorien: ca. 225 kcal/Person



Rund 500 Veilchenarten existieren weltweit, darunter Stiefmütterchen, Duftveilchen, Parmaveilchen, und alle sind essbar. Im Jahr 2007 erhielt das Veilchen sogar die Auszeichnung zur „Heilpflanze des Jahres“. Das Usambaraveilchen hingegen gehört zu einer anderen biologischen Familie und ist ungenießbar.



Aus dem Buch „Eat like a Woman“, Brandstätter Verlag, 28 €