Wie aus einem alten Casino die Brasserie Zögernitz wurde

Während der vergangenen Jahre wurde das verfallene Biedermeier-Gebäude saniert und erhielt so auch wieder ein Restaurant, die „Brasserie Zögernitz“. Die Brasserie – bei der auf großem Raum und mit Grandezza bodenständige Küche serviert wird – zählt in Wien zwar zu den unbekannteren Gastronomie-Typen Frankreichs, passt in ein ehemaliges Casino aber zweifellos gut hinein.