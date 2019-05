Wer traut sich auf dem höchsten Gipfel jodeln? Die besten Tipps rund ums Wochenende!

topFit

Alm∙Rausch Die Almrosen stehen in Vollblüte. An den Winterleitenseen vorbei führt die Tour auf den Kreiskogelgipfel. Netter Abstieg: Nach dem Bleamerlschauen halten wir Rast in der Hütte.

Parkplatz Schmelzhütte, Judenburg/Stmk., 8. Juni, 9-15 Uhr, Anm. 0664/584 14 17, www.murtal-herzklopfen.at

www.weg-es.at/de/aktivprogramm/wandern

www.facebook.com/murtalherzklopfen