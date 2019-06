kulTour

Herde & Stall Regisseur Hubert Lepka schickt seine Wenn die Stallbewohner zu Hauptdarstellern werden: Die besten Tipps rund ums Wochenende! und Hendln und wirft zwischen Ausmisten und geschäftigen Tieren die Frage rund ums Sesshaftwerden auf (26.-28.7. auf der Gadaunerer Hochalm).

Szene_Salzburg, 22. & 23. Juni, 20 Uhr, Karten 0662/84 34 48, www.szene-salzburg.net

Genuss∙Geschichten∙Tag Das Storytellingfestival hält Einkehr in den Ziegenhof Mandl, in die Brauerei Schwarzbräu und beim Eis-Greissler. Die Besucher können zwischen den Stationen in diesen Genussbetrieben wählen. Möglichst viele aufsuchen, würd’ ich sagen, denn fantastische Erzählkunst harmoniert hervorragend mit regionaler Feinkost.

Drei Stationen in der Region Buckligen Welt, Bad Schönau/NÖ, 20. Juni, 13-18.15 Uhr, www.storytellingfestival.at

