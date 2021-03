Warum YouTube-Star Mai Thi Nguyen-Kim eine TV-Show bekommt

Der Lohn: Der "Alk-Clip" wurde bisher 1,4 Millionen Mal aufgerufen. Das hat auch seine Gründe, und die liegen vermutlich nicht unbedingt darin, dass alle mehr über die Auflösung des unglücklichen Zusammenhangs zwischen Alkohol und Asiaten wissen wollen. Aber mitzuverfolgen, wie Frau Dr. Nguyen-Kim ihre Schwierigkeiten hat, nach nur einem Glas Weißwein "ALDH2 - Aldehyd-Dehydrogenase 2" unfallfrei auszusprechen, das ist schon komisch.

Dieses Enzym brockt Mai Thi nicht nur den langsameren Abbau von Alkohol, sondern auch das "Asian Flush Syndrom" ein: "Ich bin megarot hier", fasst sie sich an den Hals, "Herzrasen, joa." Dennoch habe das was Gutes. "Dieses Asian Flush Syndrom muss man letztendlich als Schutz ansehen. Wegen dieser ganzen Situation bin ich überhaupt nicht in der Lage, größere Mengen an Alkohol zu mir zu nehmen."

Glutamat ist unbedenklich

Weniger lustig hingegen ist, worauf sich das schlechte Image des Geschmackverstärkers Glutamat gründet: einem schlechten Scherz eines fiktiven Mediziners nämlich - Dr. Robert Ho Man Kwok. Dieser habe 1968 nach einem Besuch eines Chinarestaurants in New York über Bauchschmerzen und Taubheitsgefühlen im Mund geklagt. Und dies in einem Brief an das New England Medicine Journal geschrieben, wo er auch veröffentlicht wurde. Pech nur: Dieser Arzt habe nie existiert. Sehr wohl hingegen Ressentiments gegenüber asiatischen Lokalen.

Mai Thi Nguyen-Kim erklärt das in ihrem "maiLab"-Clip "Glutamat ist unbedenklich". Und das Interesse an diesem Faktencheck dürfte groß sein. Seit der Veröffentlichung vergangenen Donnerstag wurde er schon mehr als 630.000 Mal aufgerufen.

Kokosöl ist Gift?

Auch ihr Clip zum Thema "Was ist jetzt mit dem Kokosöl?" stieß vor zwei Jahren auf reges Interesse. An die 1,8 Millionen Mal wurde ihr Beitrag zur Kokosöl-Kontroverse aufgerufen, der zwischen den Positione Superfood und Gift auszugleichen versuchte.

Wissen wirkt. Ab April wird die unterhaltsame Wissenschaftlerin und Wissensvermittlerin unter anderem für die Doku-Reihe »Terra X« im ZDF arbeiten und neben ihrem "maiLab"-YouTube-Kanal in einer neuen Show beim Spartensender ZDFneo zu sehen sein.