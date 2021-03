ROMY 2021: maiLab mit Mai Thi Nguyen-Kim

MAILAB ist ein YouTube-Kanal, der am 8. September 2016 (damals noch unter dem Namen schönschlau) von Mai Thi Nguyen-Kim gegründet wurde und von funk (Netzwerk von ARD und ZDF) produziert wird. Er beschäftigt sich mit diversen Themen aus den Bereichen der Natur- und Gesellschaftswissenschaften und erreichte Anfang September 2020 eine Million Abonnenten. Das Anfang April 2020 veröffentlichte Video „Corona geht gerade erst los“ zur Corona-Pandemie erreichte in vier Tagen mehr als 4 Millionen Aufrufe. Denn Mai Thi Nguyen-Kim schafft es, so unterhaltsam wie informativ, so kurzweilig wie fundiert jene Fragen über die Pandemie zu beantworten, die man sich stellt. Sie wurde zur Begleiterin durch schwierige Zeiten - und ist daher in der Kategorie Lockdown-Format für eine ROMY nominiert.

Das Corona-Video war zeitweise Nummer 1 in den YouTube-Trends und hat inzwischen 6,5 Millionen Sehr gehabt. Somit ist es das erfolgreichste Video auf dem YouTube-Kanal und das meistgesehene YouTube-Video 2020 in Deutschland.