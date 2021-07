Wein der Woche

CHARDONNAY SELECT 2012, WEINGUT WIENINGER, Stammersdorf, Wien

Top-Weine in Halbflaschen (375 ml) zu füllen, ist international durchaus üblich, hierzulande aber nur in der Spitzengastronomie gefragt. Fritz Wieninger ist einer der wenigen heimischen Winzer, die sich dieses Themas annehmen. Ideal für ein gemütliches „Dinner for One“.

8,50 € ab Hof, Stammersdorfer Straße 31, www.wieninger.at

Lagerung: bis 2015

Trinktemperatur: 10-12°C

Alkohol: 14,5 % vol