Warum Sharon Tate im Tarantino-Film eine Nebenrolle spielt

Das Glück der Margot Robbie war wohl, dass Sharon Tate in den 1960er-Jahren als „Rising Star“ in Hollywood galt. So waren genug Filme vorhanden, um das Wesen von Sharon Tate erfassen zu können. Hinzu kam in "Once Upon A Time in Hollywood" ihre wohl überragende schauspielerische Leistung, die selbst die Frau überzeugte, die Tate sehr nahe stand: ihre Schwester Debra. „Mich hat die Darstellung von Margot Robbie zu Tränen gerührt, weil ihre Stimme im Film genauso geklungen hat, wie die von Sharon“, erzählte die 66-Jährige in einem Interview. „Das hat mich so sehr gepackt, dass mein T-Shirt komplett von Tränen durchnässt war.“