Warten aufs Christkind: Die besten Tipps rund ums Wochenende!

Vor∙Silvesterfahrt Wer das alte Jahr noch prickelnder ausklingen lassen möchte, feiert am besten gleich zweimal. Die beschauliche Fahrt startet mit Glühmost am Freideck. In Tulln donnert dann ein kleines Feuerwerk im Takt der Donauwellen. Und selbstverständlich darf auch die Kulinarik nicht zu kurz kommen: 5-Gang-Menü zwischendurch. Tipp: Starten Sie ins Neue Jahr mit einer Neujahrsbrunch-Schiffsrundfahrt durch Wien am 1. Jänner.

MS Kaiserin Elisabeth, Wien-Nussdorf-Tulln retour, 18.30 bis 24 Uhr, www.donaureisen.at

www.facebook.com/DonauTouristik

Instagram @donau.touristik