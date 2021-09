Die Politiker

Man darf gespannt sein: Volkstheater-Direktor Kay Voges geht mit einem Stück von Wolfram Lotz in die neue Saison, das den Sound der Gegenwart aufgreift, seziert, kommentiert - "eine Kaskade aus Worten, die den Kreislauf anschmeißt."

Auf der Bühne: 13 Schauspieler*innen und zwei Live-Musiker*innen.

3.9., 19.30 Uhr, Wiener Volkstheater https://www.volkstheater.at

Internationales Brucknerfest 2021

Anlässlich des 125. Todestages seines Namensgebers würdigt das diesjährige Brucknerfest insbesondere die Verdienste jener (ehemaligen) Studenten, die zu unermüdlichen Wegbereitern wurden.

Eröffnen wird das französische Quartett Quatuor Diotima am Samstag, den 4. September in der Pfarrkirche Ansfelden. Sehr originell dabei sind der tägliche Spaziergang vom 5. bis 10. 9. mit Kurzkonzerten an „Bruckner-Orten“ in der Linzer Innenstadt, die unter anderen die Kompositionen von Bruckner-Schüler Hans Rott in Erinnerung rufen. Unter dem Titel „Panta Rhei“ steht Samstag, den 11.9., um 20.30 Uhr die Klangwolke auf dem Programm. Regisseur Robert Dornhelm will im Donaupark ganz großes Kino aus der Verschmelzung von Wellenklang und Film zaubern. https://www.brucknerhaus.at

4.-11.9., Linz und Ansfelden

Simplicity

nennt sich das Doppelkonzert von Jonathan Heilbron und Agnes Hvizdalek am Sonntag in der ältesten Kirche Wiens. Der australisch-deutsche Musiker wird bei der Reihe „Neue Musik in St. Ruprecht“ die Klänge von vier tragbaren Heimorgeln zum Schwingen bringen, Agnes Hvizdalek ihre virtuose Stimme. Klangregie führt Daniel Lercher. https://nmr.klingt.org

5.9., 1010 Wien, Kirche St. Ruprecht, 20 Uhr