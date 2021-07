Wer noch nicht in die Welt der HD-TVs eingestiegen ist, findet in Samsungs „H6270“-Serie eine günstige Einstiegsvariante, die sowohl durch Funktionsvielfalt wie durch tolle Bildqualität überzeugt. Internetanbindung, integriertes Netflix und sogar ein eigener Fußballmodus sind bestechende Pluspunkte bei einem vergleichsweise geringen Preis. In vielen verschiedenen Größen (32 bis 60 Zoll) ab 350 Euro erhältlich. www.samsung.at