Freitag

5. Pietrasanta

Kunsthandwerk und Marmor werden im „kleinen Athen“ groß geschrieben.

https://www.versilia.org

6. Bar Michelangelo

Herumhängen wie ein Einheimischer, mit Campari Spritz und Dom-Blick.

Piazza Duomo, Pietrasanta

7. Lucca

Nur einen Hupfer entfernt: Schöne mittelalterliche Stadt zum Schauen, Shoppen und Genießen.

8. Parco Pineta di Ponente

Wer Viareggio und Umgebung auch per Rad erkunden will, kann sich im weitläufigen Park der Küstenstadt eines ausleihen. Große Auswahl.

Samstag

9. Torre del Lago

Schönes Ausflugsziel für Musikfreunde: Puccini wohnte und arbeitete hier mit Blick auf den See.

10. Villa Puccini

Kleines Museum zum Andenken an den großen Komponisten. https://www.giacomopuccini.it



11. Florenz Piazza del Duomo

Vor einem Besuch in der Kathedrale kann man sich hier gut informieren:https://www.florence-museum.com

www.florence-museum.com

12. Gucci

Shops dieser Luxusmarke gibt es auf der ganzen Welt, hier ist er aber besonders trendy.



Sonntag

13. Galleria dell'Accademia

Das Original von Michelangelos David-Statue steht in diesem Museum.

www.galleriaaccademiafirenze.it

14. Uffizien

Falls der Hunger auf Kunst noch nicht gestillt ist, sieht man sich hier satt.

www.uffizi.it

15. Gelateria dei Neri

Amarena, Malaga, Nutella: Hier gibt’s die ganze Palette an Eis.

16. Ponte Vecchio

Die älteste Brücke über den Arno ist Sehenswürdigkeit, Bau- und Kulturdenkmal in einem.

www.bernd-nebel.de

H o t e l s

17. B & B Bougainville

In Francesco Fratis originell möblierter und geführter Stadtvilla an der Via Giuseppe Verdi 20 nächtigt man mitten an Viareggios Strandpromenade.https://www.labougainville.it



18. Hotel Plaza e de Russie

Schon der Name gibt einen Hinweis darauf, dass es Russen bereits Anfang des letzten Jahrhunderts hierherzog.

19. David's Place Rooms

Sehr individuell, mitten in der Altstadt von Florenz und mit einem Jacuzzi im Badezimmer.

davids-place.hotels-of-florence.net/de