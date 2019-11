Wenn die Endlospeitsche knallt, ist der Teufel los: Die besten Tipps rund ums Wochenende!

Licht∙Festival Märchenerzählenden Tierfiguren lauschen, Wünsche per Lichtbotschaften in den Himmel beamen oder in der Schwarzlichtdisco abtanzen – im Garten des Riesen und in den Wunderkammern funkeln und glitzern tausende lichtdurchflutete Kristalle um uns.

Swarovski Kristallwelten, Wattens/ Tirol, 29. November bis 6. Jänner, www.kristallwelten.swarovski.com

