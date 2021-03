Umstyling-Drama bei Heidi Klums GNTM: Wer muss Haare lassen?

Es ist in jeder Staffel das garantierte Highlight. Wenn bei „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ das große Umstyling der adoleszenten Schönheiten ansteht, reiben sich Reality-TV-Fans die Hände und alle anderen die Augen. Immerhin flammen in der Show die Emotionen dann noch um ein paar Stufen höher im Hysterie-Level als ohnehin gewohnt.

Tränen, Hysterie und Nervenzusammenbrüche stehen zur Prime Time (Donnerstag, 20.15 Uhr, ProSieben) am Programm. Und damit alles, was Model-Zuchtmeisterin Heidi die gewünschten Topquoten beschert.

Dascha will "nicht aussehen wie ein Typ"

„Ich weiß nicht, was sie mit meinen Haaren machen. Ich habe echt Angst, dass sie sie mir komplett abschneiden und ich aussehe wie ein Typ“: Model-Aspirantin Dascha ist 20, aus Solingen und ahnt, was auf sie zukommt. Heidi Klum hat sich für die neue Episode etwas Besonderes einfallen lassen. Ihre persönliche Stylistin Wendy Iles legt Hand an die Haare der Mädchen.