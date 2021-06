Trends: Nur noch 3 Tage

Sehen, riechen, schmecken, tasten. Walter und Eveline Eselböck sind die besten Scouts, wenn es um Sinneserlebnisse geht, und der Taubenkobel ist das beste Reservat. Mit einem Glas Champagner in der Hand durch die Greißlerei mit ihren handverlesenen Delikat- essen stöbern und dann dem Treiben in der Küche des Super- Gastronomen zusehen. Evelyns Weinempfehlungen riechen und schmecken und sich dann von Alain Weissgerber und Walter Eselböck auf einen Gaumenerlebnispfad führen lassen, dessen 6 Stationen mit biologisch-biodynamischen Grundprodukten Sie in immer neue Geschmackswelten führen. Zum Abschluss dann ein sinnliches Wohnerlebnis in einer der Taubenkobel- Suiten mit anschließendem Gourmetfrühstück.

Um jemand in ein Himmelreich der Sinne zu schicken, brauchen Sie nur einen Gutschein um 199 € pro Person (und sich selbst gleich einen dazu) zu schenken! Package 129 € pro Person, Package mit Übernachtung in einer Suite 199 € pro Person (Gutscheine für Spätentschlossene werden bis spätestens 23.12., 16 Uhr, verschickt).

Taubenkobel, 7081 Schützen am Neusiedlersee, Hauptstraße 31–33, www.taubenkobel.at