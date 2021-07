Mit Links: Left Boy auf Erfolgskurs

Und ja, er ist André Hellers Sohn – kleines biografisches Detail am Rande, das eigentlich nix zur Sache tut, dann aber doch ein bissl die seit Falco in der Form selten anzutreffende, die engen österreichischen Popgrenzen sprengende Attitude erklärt. Beim Amadeus 2014 ist Left Boy in drei Kategorien, Song des Jahres, Pop, Best Video, nominiert, am 31. März spielt er endlich mal wieder live in Wien. Schnell Tickets checken, ist sicher bald ausverkauft!

www.leftboy.com