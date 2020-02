"Wer hat Greg?": Britischer Radiomoderator nach Brit Awards "entführt"

Als BBC 1 Radio-Moderator Greg James am Morgen nach den Brit Awards den Beginn seiner Frühstückssendung um 6:30 Uhr verpasste, gingen seine Kollegen und seine Frau Bella Mackie zunächst davon aus, dass er es bei der After-Party vielleicht einfach ein bisschen zu sehr habe krachen lassen. Seine Frau twitterte, dass ihr Mann in der Nacht nicht nach Hause gekommen sei, während Radiokollegin Adele Roberts merklich verstimmt seine Sendung übernehmen musste.

In einem am Mittwochnachmittag geteilten Video wird jedoch deutlich, dass der 34-Jährige, tatsächlich betrunken, von der Verleihung entführt wurde und seitdem in einem verschlossenen Zimmer etwa eine Stunde Fahrzeit von London festgehalten wird. "Ich habe erfahren, dass es sich um eine Sache namens 'Wer hat Greg?' handelt", erklärt James auf Twitter, nachdem sich seine Kollegen im Radio über sein Nichterscheinen mockiert hatten. "Es ist lächerlich. Es wird verlangt, dass ihr Detektiv spielt und mit mir herausfindet, wer von Brit Awards mich gefangen genommen und hierher gerbacht hat. Wenn wir das rausfinden, komme ich frei. Bitte helft mir."