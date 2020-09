Video: UFO Sichtung in New Jersey geht im Netz viral

Ein unbekanntes Flugobjekt erweckte am Montagabend in New Jersey, USA, großes Aufsehen. Die TikTok Userin .babyyjennii lud einen Clip von der Beobachtung auf der Plattform hoch, wie die New York Post am 15. September berichtet. Darauf zu sehen: Ein abgeflachtes "Raumschiff", von dem ein Licht strahlt.

Zeugen, wie zum Beispiel zahlreiche Autofahrer auf der Route 21 im Norden von New Jersey, hielten an, im Glauben, hier etwas Einzigartiges zu sehen. Die sozialen Medien wurden daraufhin mit Videos geflutet.