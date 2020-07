Video: Italienische Küstenwache befreit Wal aus Fischernetz

Wie The Guardian am 20. Juli berichtet, wurde der Säuger am Sonntag, dem 19. Juli, gesichtet und sofort der Küstenwache gemeldet. Die Aktion umfasste die Hilfe von Tauchern, Biologen sowie mehreren Patrouillenbooten und dauerte den ganzen Tag an. Das Tier zu befreien sei durch seine immense Größe und seinem unruhigen Zustand überaus knifflig gewesen. Laut der BBC wurde der zehn Meter lange Wal schließlich befreit und schwamm davon, um sich drei anderen Walen anzuschließen, die auf ihn gewartet hatten.