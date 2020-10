Video: Frau verdeckt Po mit Handtuch - wegen Spanner im Fitnesscenter

Am Dienstag, dem 13. Oktober, postete Twitter-Userin @DarihanaNova ein Video, auf welchem man sie im Fitnesscenter beim Abduktor-Training beobachten kann. Was vielleicht nicht gleich auffällt (oder zumindest erst durch ihren begleitenden Tweet): Um ihre Hüfte hat sie sich ein Handtuch umgebunden, welches ihren Po und ihren Schritt bedeckt. Der Grund? Sie will sich so vor Spannern schützen, die sie während ihren Übungen beobachten könnten. Es nehme ihr die Angst, eben genau solche Übungen zu probieren.