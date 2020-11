Video: Frau erwischt Spanner, der sie heimlich in der Umkleide filmte

USA: TikTok Userin maceyl7 postete vergangene Woche ein Video, welches viral ging. Die Bildunterschrift: "Seid vorsichtig da draußen". Diese Warnung aus gutem Grund.

In dem Video filmt sich Macey selbst in einer Umkleidekabine im Bekleidungsgeschäft Forever 21. Zuerst sieht man sie im Spiegel, doch dann zoomt sie auf etwas heran. Man erkennt gleich außerhalb der Kabine, dass ein Paar Schuhe hereinlugen, zwischen den Schuhen befindet sich ein Smartphone. Das Gerät ist so gedreht, dass es den Spiegel filmt - also de facto hätte der Spanner die junge Frau beim Umziehen aufgenommen. Glücklicherweise hat sie dessen Vorhaben rechtzeitig entdeckt und stattdessen den Spieß umgedreht und ihn bloßgestellt.