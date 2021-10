Squid Game: Kämpfe und Prügel-Nachahmer wegen Serienhit

Keine Serie wird derzeit so häufig gestreamt wie die Netflix-Produktion "Squid Game" aus Südkorea, in über 90 Ländern der Welt liegt die Produktion auf Platz 1 der Streaming-Charts. In den neun Folgen regiert der Kampf ums Überleben: Knapp 500 hochverschuldete Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Doch der makabere Wettbewerb duldet keine zweite Chance: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet.

"Squid Game" ist die bisher erfolgreichste Netflix-Produktion mit den höchsten Zuschauerzahlen. Laut Unternehmensangaben erreichte die Serie 111 Mio. Fans nach nur knapp einem Monat seit der Premiere am 17. September. Der vorherige Rekordhalter war das britische Kostümdrama "Bridgerton" gewesen, das ab Dezember 2020 in den ersten 28 Tagen von 82 Millionen Zuschauern gestreamt worden war.

Prügel in Belgien

Doch auch zu unschönen Nachahmereffekten ist es bereits gekommen. Schüler an einer Schule im belgischen Erquelinnes haben ihre Version der Serie nachgespielt, wobei die Verlierer verprügelt wurden.

Die Schulleitung musste sich schließlich per Facebook an die Eltern der Schüler wenden.

Auch in Paris war es zu Prügeleien vor einem Pop-up Store von "Squid Game" gekommen. Dort konnten sich Fans ein einigen Wettbewerben aus der Serie versuchen. Warum genau zu den Kämpfen vor dem Geschäft kam, ist nicht klar.