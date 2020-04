PantsOffChallenge: So zieht Trevor Noah seine Hose aus

In Zeiten von Corona greifen viele Menschen im Homeoffice auf gemütliche Jogginghosen zurück. Manche verzichten sogar gänzlich darauf, eine Hose anzuziehen, was mitunter für peinliche Situationen in Videokonferenzen sorgt, wenn man gedankenlos aufsteht.

Sportliche Entkleidung

Die amerikanische Kunstturnerin Simone Biles hat nun ein Video veröffentlicht, in dem sie zeigt, wie man sich im Handstand gekonnt einer Hose entledigen kann. Der Daily Show-Moderator Trevor Noah hat mit einem eigenen Video auf die #PantsOffChallenge reagiert. Darin ist zu sehen, wie sich wohl die meisten Menschen einer Hose entledigen, die keine vierfachen Olympiasieger sind.