Nackte Verfolgungsjagd: Wildschwein stahl Laptop

Eigentlich wollte der Mann, dessen Name nicht bekannt ist, einfach nur ein bisschen am Badesee am Teufelsberg (Deutschland) entspannen. Doch es kam anders: Ein Wildschwein stahl seine Tasche, mitsamt Laptop. Die daraus resultierende Verfolgungsjagd gab dermaßen fantastische Schnappschüsse ab, dass sie nicht nur der Bild, der größten deutschen Tageszeitung, sondern auch der britischen BBC, einen eigenen Bericht wert waren.

Bei diesen Fotos aber verständlich: