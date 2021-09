Sexuell frustrierter Delfin bedrängt Badegäste in England

Auch als Delfin hat man(n) es nicht immer leicht: Ein sexuell unbefriedigter Säuger treibt gerade vor der Küste von Cornwall in England sein Unwesen. In den Sozialen Netzwerken geht ein Video viral, in welchem zu sehen ist, wie der Delfin Menschen 'attackiert'. Er türmte sich vor mehreren Badegästen auf, stupste sie an und schlug sogar mit der Flosse nach ihnen.