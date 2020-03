"Austrian maps": Diese Karten werfen einen neuen Blick auf Österreich

"Möglich ist das in dieser Form auch nur, weil es zahlreiche offene Datenquellen und Open-Source-Programme gibt", sagt der Erfinder und Betreiber von "Austrian maps", ein Wiener Lehrer für Deutsch, Psychologie und Philosophie, der anonym bleiben möchte. "Außerdem freut es mich immer, mit neuen Datenquellen zu arbeiten und neue Programme auszuprobieren. Ich bin diesbezüglich vermutlich das, was man einen klassischen Nerd nennt."

"Maps of Austria from moderately interesting to plain terrible" (etwa: Österreichische Karten von mittelmäßig interessant bis einfach schrecklich) ist im Beschreibungstext zu lesen, der treffend erklärt, was den User erwartet: Eine Mischung aus Aha-Momenten ( Österreich liegt zum Teil näher an Moskau als an Madrid) und klar veranschaulichten Österreich-Eigenheiten.