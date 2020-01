Am Schwanz angefroren: Kanadier befreit Katzen mit warmem Kaffee

Cat Content, der zu Herzen geht: Ein Video, das derzeit im Netz kursiert, zeigt, wie ein Mann drei kleine Kätzchen mithilfe von warmem Kaffee aus dem Eis befreit. Bei dem beherzten Retter handelt es sich Medienberichten zufolge um den Kanadier Kendall Diwisch, seines Zeichens Ölarbeiter. Als Diwisch kürzlich eine Bohrlochquelle nahe Tomahawk in der kanadischen Provinz Alberta inspizierte, bemerkte er die am Boden angefrorenen Katzen.

"Höchstwahrscheinlich ausgesetzt"

Auf Facebook, wo Diwisch ein Video der Aktion teilte, schrieb er am 22. Jänner: "Also ich habe heute diese drei Burschen auf einer der Nebenstraßen in der Nähe einer meiner Brunnen gefunden. Höchstwahrscheinlich ausgesetzt. Die armen Dinger waren im Eis gefroren, also waren sie wohl schon die ganze Nacht da."