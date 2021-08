Absurd: Niemand zeigt seinen Reichtum so wie dieser Araber

Die teuersten Autos der Welt wirken dort alltäglich, Häuser oder gar Reitställe werden nicht selten mit Unmengen an Blattgold verziert und die Magnumflasche Champagner steht immer eingekühlt bereit - in den Vereinigten Arabischen Emiraten stellen die Reichsten der Reichen ihr Vermögen gerne zur Schau.

Und so mancher lässt an seinem ausschweifenden Lebensstil via Instagram auch den Rest der Welt teilhaben.

Gefährliches Hobby

Humaid Abdulla Albuqaish besitzt all das - die Art seinen Wohlstand zur Schau zu stellen geht jedoch noch einen Schritt weiter. Der Millionär hält auf seinem Anwesen in den Vereinigten Arabischen Emiraten Haustiere der etwas anderen Art: Mehrere Tiger, Löwen, Bären und Affen sind in seinem Besitz.