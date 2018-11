Top 5: Trüffel-Genuss

1., TRÜFFELMARKT IM YAMM

Zum zweiten Mal findet der Wiener Trüffelmarkt vor dem modernen Veggie-Lokal am Universitätsring statt. Zu bekommen sind hier Trüffel aller Gattungen, Herkünfte und Preisklassen sowie viele Trüffel-Produkte.



Wien 1, Universitätsring 10,

Tel: 01/532 05 44-200,

17.11., 10-17 Uhr,

www.yamm.at



2., CAFÉ BACCO

Alberto Stefanellis Restaurant ist nicht nur einer der besten Plätze Österreichs, um wirkliche und echte italienische Küche zu bekommen, während der Trüffel-Saison ist das Café Bacco einer DER Plätze. Fast so toll wie in Alba.



Wien 4, Margaretenstr. 25/4,

Tel: 01/585 66 92,

Mo-Fr 13-24



3., CUCINA CIPRIANO

Erst vergangene Woche hier vorgestellt, verdienen sich Andrea Cipriano und Carmela Bisogno eine erneute Erwähnung. Denn hier wird ganz wunderbar unkonventionell getrüffelt, etwa auf Stockfisch-Creme.



Wien 6, Aegidig. 15,

Tel: 0660/164 76 08,

Di-Sa 12-15, Mo-Sa 17.30-22.30,

www.facebook.com/cucinaCipriano



4., ALPENGASTHOF RIEPL

Die Anreise mag beschwerlich sein, allerdings ist der Alpengasthof von „Schwammerl-Guru“ Edi Wallisch eine absolute Top-Adresse: Selbst gemachte Trüffel-Butter und Trüffel-Glundner aus heimischen Trüffeln!



9135 Koprein-Petzen 6,

Tel: 04238/250 50,

Fr-So 10-22



5., DELIKROAT

Istrien gilt als eine der besten Trüffel-Herkunft-Regionen. Und weil Mario Harapin in Wien die feinsten Dinge Kroatiens verkauft, gibt’s auch jede Menge Trüffel-Produkte: Öl, Creme, Bier, Käse, Salami, Honig – und auch frischen Trüffel pur.



Wien 7, Neubaug. 60,

Tel: 0660/376 70 90,

Mo-Fr 10-19, Sa 10-17,

www.delikro.at



florian.holzer@kurier.at