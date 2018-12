Top 5: Kulinarisch schenken

1., PUB KLEMO MAGAZIN

Diese Zweigstelle der urig-sympathischen Wein-Bar „Pub Klemo“ ist derzeit eine der interessantesten Vinotheken Österreichs: Rare, individuelle, nachhaltig vinifizierte Weine aus aller Welt, einer toller als der andere.



Wien 5, Margaretenstr. 80,

Tel: 0699/110 91 332,

Di-Fr 14-19, Sa 11-17,

www.pubklemo.at



2., VINONUDO

Noch nie traf der Begriff „Weinboutique“ mehr zu: eine hübsch gestylte, kleine Vinothek mit dem Schwergewicht auf „natürlichen“ Weinen aus Österreich, Südtirol, Slowenien und Kroatien. Tolle Beratung, wöchentliche Verkostungen!



Wien 7, Westbahnstr. 30,

Tel: 0650/821 55 52,

Di, Mi 13-19, Do, Fr 13-20, Sa 11-17,

www.vinonudo.at



3., BAROLISTA

Absolute Geheimtipp-Vinothek und eine regelrechte Schatztruhe für Freunde der edlen Weine aus dem Piemont. Neben Top-Flaschen der Gattungen Barolo, Barbaresco und Barbera gibt’s auch noch einige italienische Delikatessen.



Wien 2, Alliiertenstr. 12,

Tel: 01/212 69 51,

Di-Do 14-18, Fr 10-18, Sa 10-14,

www.barolista.at



4., UN JOUR EN FRANCE

David Schuster ist Franzose und das merkt man: Köstlichkeiten aus ganz Frankreich, vom Olivenöl der Côte d’Azur über korsisches Kastanienbier bis zu wunderbar typischen, aber preiswerten Weinen und Champagnern.



Wien 7, Westbahnstr. 9,

Tel: 0664/447 53 64,

Mi-Fr 10-19, Sa 10-18,

www.unjourenfrance.at



5., PERLAGE

Die winzige Champagner-Vinothek in der Schleifmühlgasse mag vielleicht nicht prachtvoll erscheinen, hat’s aber in sich: 200 Champagner von 60 verschiedenen Klein-Produzenten, also lauter „individuelle“ Winzer-Champagner. Top!



Wien 4, Schleifmühlg. 1,

Tel: 0676/775 81 73,

Di-Fr 15-20, Sa 11-17,

www.perlage.at



