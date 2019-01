Top 5: Klassische Gourmet-Hütten

1., WIESERALM

Hier werden alpine Idylle und großartige Küche unter einen Hut gebracht. Austern und Champagner? Kein Problem, Fleisch von eigenen Rindern und hausgemachtes Joghurt gibt’s aber auch.



5754 Saalbach-Hinterglemm, Reiterkogel,

Tel: 06541/6939,

Mo-So 11-16.30,

www.wiesergut.com/geniessen/wieseralm



2., ANGERERALM

Tagsüber gibt’s in der stimmungsvollen Hütte über St. Johann die klassische Hüttenkost, nur halt etwas besser. Abends wird der 200 Jahre alte Hof zum Gourmet-Restaurant mit Felsen-Weinkeller.



6380 St. Johann/ Tirol, Berglehen 53,

Tel: 05352/62746,

Mo-So 11-16,

www.angereralm.at



3., RUD-ALPE

Paradetypische Hüttenarchitektur, uraltes Holz, Urigkeit pur. Mittags gibt’s auf 1560 Metern Pfannengerichte und Brettljausen, abends Après-Ski, zweimal pro Woche wird abends groß aufgekocht.



6764 Lech am Arlberg, Tannberg 185,

Tel: 05583/41 825,

Mi, Fr-Mo 9-19, Di, Do 9-23,

www.rud-alpe.at



4., ZUM REHKITZ

Das malerische Wirtshaus zum Rehkitz liegt zwar nicht im Zentrum des Kitzbüheler Ski-Zirkus, macht nichts, es ist erreichbar und man kocht hier herzhaft, bodenständig und ganz wunderbar.



6370 Kitzbühel, Am Rehbühel 30,

Tel: 05356/661 22,

Mo-So 9-24,

www.rehkitz.at



5., SPIELBERGHAUS

Das Spielberghaus ist Ausgangspunkt der ältesten Rodelbahn in Saalbach, auch Tourengeher kommen gerne her. Weil hier ganz großartig gekocht wird. Convenience hat Hausverbot.



5753 Saalbach, Spielbergweg 207,

Tel: 06541/7253,

Di-So 9-1,

www.spielberghaus.at



florian.holzer@kurier.at