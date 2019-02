Top 5: Gourmet-Ski-Orte

1., LECH AM ARLBERG

Lech ist der absolute Wahnsinn. Das hiesige Angebot an Top-Restaurants übertrifft das der meisten Landeshauptstädte: Nicht weniger als 36 Gault-Millau-Hauben in 22 Restaurants, davon gleich drei – Aurelio’s, Griggeler Stuba und Schualhus – Dreihauber.

www.lechzuers.com



2., KITZBÜHEL

Klarerweise hat auch das Society-Skiparadies Kitzbühel ordentlich gutes Essen zu bieten: Zwölf Restaurants in Kitzbühel, Aurach und Kirchberg kommen auf 21 Gault-Millau-Hauben, mit der Kupferstube gibt’s einen Dreihauber und Simon Taxacher hat gleich vier Hauben.

www.kitzbuehel.com



3., ISCHGL

Das ist auch nicht schlecht: In Ischgl bringen es allein acht Restaurants auf 18 Hauben bei Gault Millau. Und nicht nur das: Vier davon – Paznaunerstube, Schlossherrenstube, Stiar und Stüva – sind Dreihauber und mit Benjamin Parth arbeitet hier auch gleich der Koch des Jahres 2019.

www.ischgl.com



4., ST. ANTON

In St. Anton und St. Christoph auf der Tiroler Seite des Arlbergs bringen es neun Restaurants immerhin auf 16 Hauben, was ja auch nicht schlecht ist. Darunter die Verwallstube, eines der besten Gondelstations-Restaurants im Lande. Der Tannenhof hat drei Hauben.

www.stantonamarlberg.com



5., ZELL AM SEE

Das mondäne Zell am See wirktda fast ein wenig abgeschlagen, muss sich aber natürlich auch nicht verstecken: Immerhin bringen es hier vier von Gault Millau ausgezeichnete Restaurants auf acht Hauben, drei davon gehören Andreas Mayer im malerischen Schloss Prielau.

www.zellamsee.at



