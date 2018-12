Top 5: Geschmacks-Geschenke

1., HANS REH

Der Laden machte erst vergangenen Frühling auf, ist aber schon die erste Adresse, wenn es um allerbeste Fisch-Konserven geht. Ein Dosen-Paradies, hier findet man in jeder Preisklasse etwas.



Wien 7, Burgg. 20,

Tel: 0650/741 67 67,

Mo-Fr 14-21, Sa 11-18,

www.hansreh.com



2., SELECTION NEUBAUER

Dieses Geschäft ist bis oben hin voll mit feinsten Dingen. Seien es Gewürze, Tee, edle Schinken, Käse, seien es feinste Essige und Öle, Pasteten und natürlich Spezialitäten von Fauchon/ Paris.



Wien 9, Porzellang. 49A,

tel: 0664/862 68 88,

Mo 14-20, Di-Fr 8-20, Sa 8-14,

www.selection-neubauer.at



3., NIPPON YA

Seit 1974 ist dieses Geschäft die wichtigste Anlaufstelle, wenn es um japanische Spezialitäten geht. Reis, Gewürze, Miso, Sushi-Equipment, Bento-Boxen, Messer und ein tolles Sake-Sortiment.



Wien 4, Faulmanng. 5,

01/586 10 84,

Mo-Fr 9-18.30, Sa 9-18,

www.nipponya.at



4., EISHKEN ESTATE

Im besten Fischladen Österreichs bekommt man alles, was man gerne am Weihnachtstisch hätte. Neben Top-Frischware gibt’s auch Konserven, Delikatessen oder großartige Austernmesser.



Wien 23/Großmarkt, Laxenburger Str. 365, Halle A2,

Tel: 01/889 37 33,

Mo-Fr 6-13, Sa 7-12,

www.eishken.at



5., FERRARI

An süßen Gelegenheiten mangelt es in Wien ja nicht. Dennoch ist die junge Konditorei nach Triestiner Art besonders: grandioses Mandelgebäck und Österreichs bester, frisch gebackener Panettone.



Wien 1, Annag. 3a,

tel: 01/512 27 86,

Mo-Fr 8-20, Sa, So 9-20,

www.facebook.com/ferraricaffewien/



