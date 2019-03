Top 5: Fischlokale in Wien

1., KULINARIUM 7

Nach wie vor einer der Fisch-Geheimtipps: Ante Toni Bjelancic kochte in Top-Restaurants in London und Kopenhagen, hat ein Sommer-Lokal in Dalmatien, von dort kommt auch der Fisch.



Wien 7, Sigmundsg. 1,

Tel: 01/522 05 30,

Di-Sa 17-24, So 12-23,

www.kulinarium7.com



2., GOLDFISCH

Eine der extra-sympathischen Fisch-Adressen: geschmackvoll-modernes Bistro mit kleiner, gut sortierter Fisch-Theke. Sebastian Slavicek legt hier eine dezent kreative, punktgenaue Fisch-Küche vor.



Wien 8, Lerchenfelder Str. 16,

Tel: 0664/254 95 96,

Di 10.30-19, Mi-Fr 10.30-22,

www.goldfisch.wien



3., UMAR

Der Umar ist einfach der Umar. Das Zentrum des Naschmarkt-Geschehens, mediterran-lockere Atmosphäre. Der Fisch aus dem eigenen Fisch-Geschäft wird ohne kreative Purzelbäume zubereitet.



Wien 6, Naschmarkt 38-39,

Tel: 01/587 04 56,

Mo-Sa 11-23,

www.umarfisch.at



4., TAKANS

Vor einem Jahr eröffnete Suat Takan, Fisch-Händler vom Kutschkermarkt, sein Restaurant. Und seither ist es jeden Tag voll: wegen der angenehmen Atmosphäre, des netten Chefs und der guten Fische.



18., Haizingerg. 13,

Tel: 01/382 00 16,

Di-Fr 16-24, Sa 12-22,

www.takans.wien



5., SÜSSWASSER

Eigentlich ist dieses Bistro ja ein Geschäft für Feinkost und Frischfisch vom Weißen- und Attersee. Aber ein paar Fischsalate, -brote und -suppen oder gebratenen Fisch gibt’s auch immer.



Wien 6, Theobaldg. 16,

Tel: 0676/648 94 74,

Mo-Fr 9-20, Sa 9-18,

www.süsswasser.at



florian.holzer@kurier.at