Top 5: Essen im Bad auf dem Land

1., MÄHRISCHE BOTSCHAFT IM WEINSCHLÖSSL

Das Restaurant beim Retzer Bad entwickelte sich in den vergangenen drei Jahren zu einer der besten Adressen im Weinviertel: österreichische und tschechische Küche, ergänzt durch ein bisschen Italien.



2070 Retz, Wallstr. 13,

Tel: 02942/311 00,

Mo-Sa 10-23, So 10-16,

www.maehrische-botschaft.at



2., GASTHAUS SEEBAUER

Wirklich warm wird der wunderschöne Gleinkersee zwar nie, aber dafür gibt es hier mit dem Gasthaus Seebauer eines der besten „Badebuffets“ des Landes: Fleisch aus eigener Bio-Zucht, fast alles hausgemacht.



4575 Roßleithen, Gleinkersee 2,

Tel: 07562/7503,

Mo-So 9-18,

www.gleinkersee.at/gasthaus.html



3., KANTINE 48

Ein traumhaftes Naturbad mit einem charmanten Buffet im 60er-Stil – in dem täglich ganz grandios aufgekocht und eingeschenkt wird. Ganzer Fisch, perfekte Pasta, herrliche Salate – hier ist das Normalprogramm.



7434 Bernstein, Badg. 48,

Tel: 03354/200 23,

Mo-Sa 12-13.45, 18-21, So 12-14.45,

www.kantine48.at



4., DAS BACHMANN

Das Strandbad von Plank am Kamp wirkt wie aus einem Bilderbuch entsprungen. Seit zwei Jahren leiten Angelika und Rene Bachmann das Buffet als eine Art Edel-Heurigen. Traumhafte Kulisse und wunderbares Essen.



3564 Plank am Kamp, Kamptalstr. 3,

Tel: 0680/401 62 78,

Mo-So 10-21,

www.das-bachmann.at



5., FREIZEITZENTRUM SCHÖNBERG

Karl Schwillinsky ist bekannt für seine außergewöhnlichen Koch-Locations. Seit 2018 jetwa das Buffet im Schönberger Bad: belgische Pommes, hausgemachte Marillenknödel & Eis, abends Fisch im Ganzen.



3562 Schönberg, Badg. 27,

Tel: 02733/8305,

Mo, Mi, Fr 10-19, Sa, So 9-19, Di, Do 9-21,

www.schoenberg.gv.at



