Top 5: Essen an den Gestaden

1., RESTAURANT BOOTSHAUS

Grandios! Lukas Nagl ist einer der besten Fischköche des Landes und die Terrasse des Restaurant Bootshaus hoch über dem Traunsee ist Romantik pur. Gekocht wird, was aus dem See kommt, und zwar kreativ und oft überraschend.



4801 Traunkirchen, Klosterpl. 4,

Tel: 07617/2216,

Do-Mo 18-21, Sa, So 12-14,

www.dastraunsee.at



2., RATHHAUS IM GEORGIUM

Markus Rath ist wieder da! Okay, das Restaurant im besten Weingut Kärntens liegt zwar nicht direkt am See, aber fast, man spürt ihn gewissermaßen, und dafür ist das Essen – Steaks, Überraschungsmenü & Karte – umso besser.



9313 St. Georgen am Längsee, Längseestr. 9,

Tel: 0660/420 30 18,

Mi-So 11.30-14, 18-21,

www.rathhaus.co.at



3., STIFTSSCHMIEDE

Romantik hoch drei, deshalb wird hier auch sehr gerne geheiratet. Unter der Woche ist die Chance größer, hier wunderbar moderne Kärntner Küche – vor allem Fisch – direkt vom Feuer und direkt am Ossiacher See genießen zu können.



9570 Ossiach 4,

Tel: 0676/401 17 93,

Mi-So 17.30-22.30,

www.stiftsschmiede.at



4., VILLA VERDIN

Die Villa ist auch ein Restaurant. Die Küche der mega-romantischen Villa kocht das, was der See und der eigene Garten hergeben, nicht nur für Hausgäste, sondern auch für Freunde des guten Essens, Reservierung notwendig.



9872 Millstatt am See, Seestr. 69,

Tel: 0699/120 29 862,

Mo-So 8-12, 18-21.30,

www.villaverdin.at



5., LACKNER

Ein wunderbarer See, und mit Martin Lackner auch ein großartiger Koch. Schon seit 20 Jahren kocht der Mann hier seine kreativen Gourmet-Gerichte, Fische aus dem See, saisonale Gemüse, ein bisschen französisch, tolle Weinkarte.



5310 Mondsee, Mondseestr. 1,

Tel: 06232/2359,

Mo-Fr 15-20.30, Sa, So 12-20.30,

www.seehotel-lackner.at



