Top 5: Essen am Wasser in Wien

1., Marina Wien

Eines der intensivsten Wasser-Erlebnisse: Hier erfährt man die Donau in ihrer vollen Größe hautnah, dazu bekommt man mediterran-internationale Küche und feine Cocktails.



Wien 2, Handelskai 343,

Tel: 0660/507 48 42,

Mo-So 11.30-23,

www.marina-restaurant.at



2., Klee am Hanslteich

Die etwas andere Erfrischung: Hier sitzt man an einem kleinen Teich mitten im Wienerwald, das Restaurant bietet eine großzügige Terrasse (unbedingt reservieren!) sowie sympathische Szene-Küche und Gegrilltes.



Wien 17, Amundsenstr. 10,

Tel: 01/480 51 50,

Mo-So 11.30-22.30,

www.klee.wien



3., Strandgasthaus Birner

Der Klassiker an der Oberen Alten Donau: Authentische Wiener Gasthaus-Küche, urgemütlicher Gastgarten und das alles direkt am Wasser. Man kann sogar mit dem Tretboot anlegen.



Wien 21, An der Oberen Alten Donau 47,

Tel: 01/271 53 36,

Mo-So 9-23,

www.gasthausbirner.at



4., Tel Aviv Beach

Der Donaukanal ist mittlerweile fast schon lückenlose Party-Meile. Atmosphäre und Essen sind hier am besten, Sand, Cocktails und eine lustige Speisenauswahl mit israelischem und asiatischem Streetfood.



Wien 2, Donaukanal Höhe Obere Donaustr. 65,

Mo-So 12-24,

www.neni.at



5., Ufertaverne

Bis zur Fertigstellung des Bootshauses (ehemaliges Neu Brasilien) ist die gute, alte Ufertaverne der wohl Urlaub-ähnlichste Platz an der Alten Donau: Segelboote, Sonnenuntergang, Ćevapčići und Grillkotelette.



Wien 22, An der oberen Alten Donau 186,

Tel: 01/204 39 53,

Mo-So 9-24,

www.ufertaverne.at



