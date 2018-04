Top 5: Eissalon-Klassiker in Wien

1., FERRARI GELATO

Okay, Pietro Viscovich hatte seinen winzigen Eissalon erst vor vier Jahren eröffnet. Aber sein Gelato ist so klassisch italienisch, besser geht’s nicht. Achtung: Man kommt zurück und will noch eins, vor allem, wenn man Haselnuss hatte.



Wien 1, Krugerstr. 9,

Tel: 01/512 24 45,

Mo-So 10-22.30,

www.ferrari-gelato.at



2., EISSALON SCHWEDENPLATZ

Was wäre der Schwedenplatz ohne den Eissalon der Familie Molin-Pradel? Genau, eine Bausünde. In fünfter Generation machen die Molin-Pradels Gelato, eines der besten Zitronen-Eise der Stadt.



Wien 1, Franz-Josefs-Kai 17,

Tel: 01/533 19 96,

Mo-So 9.30-23.30,

www.gelato.at



3., TICHY

Eis muss nicht immer italienisch sein, und auch nicht in der Innenstadt in Stanitzeln gefüllt werden. Der Tichy ist Legende, Sehenswürdigkeit, Reiseziel, und löst bei Schönwetter Tumulte unter Eissüchtigen aus. Selten ist Erdbeer-Eis besser.



Wien 10, Reumannpl. 13,

Tel: 01/604 44 46,

Mo-So 10-23,

www.tichy-eis.at



4., EISSALON TUCHLAUBEN

Der kleine, 1962 gegründete City-Eissalon war früher einmal berühmt für seine Creme-Sorten, mittlerweile glänzt man hier aber auch mit fruchtigen Raritäten wie der hinreißend guten Kornelkirsche.



Wien 1, Tuchlauben 15,

Tel: 01/533 25 53,

Mo-Sa 10-23.30, So 11-23.30,

www.eissalon-tuchlauben.at



5., GELATI DA SALVO

Kleiner Familienbetrieb seit über 20 Jahren, nur 23 Sorten, ganz klassisch, ganz italienisch, ganz ausgezeichnet. Für das dunkle Schokolade-Eis lohnt es auf jeden Fall, sich anzustellen – was hier leider unvermeidlich ist.



Wien 19, Obkircherg. 26,

Tel: 01/328 63 46,

Mo-So 10-23



florian.holzer@kurier.at